Влада міста розмірковувала над великим тенісом, розширенням штату працівників і бюджетом

Виконком Олександрійської міськради сьогодні,8 листопада, на своєму засіданні вирішив нагородити Грамотами міської ради та одноразовими грошовими винагородами директора місцевого телебачення – ТОВ ТРК «КТМ» Станіслава Чечітка і директора ТОВ ТРК «КТМ плюс» Сергія Чечітка до Дня працівників радіо, телебачення і зв`язку, який відзначатиметься 16 листопада, повідомляє «Голос Громади».

(«А чому тільки КТМ, у нас хіба немає більше працівників цього напрямку?» – пролунали запитання від членів виконкому до доповідача по даному проекту рішення. На що було пояснення: творчих працівників електронних ЗМІ міськрада вітає на День журналіста у червні разом з усіма іншими представниками засобів масової інформації, а щодо їхніх технічних працівників – відповідних клопотань від колективів більше не надходило).

Міська влада вирішила надати шанс для розвитку тенісу в Олександрії. Цей елітарний і до того ж олімпійський вид спорту – великий теніс (не плутати з настільним) планується забезпечити відповідною базою у рамках державно-приватного партнерства за проектом «Розвиток дитячо-юнацького тенісу в м.Олександрії». За словами доповідача, начальника управління економіки Ростислава Черевашка, вже є один потенційний інвестор даного проекту, який готовий вкласти у нього не менше 3 млн. гривень і створити таким чином 10 робочих місць. Називати цього інвестора посадовець не став, оскільки міській владі для організації даного партнерства необхідно зробити ще цілий ряд кроків: створити конкурсну комісію, забезпечити проведення прозорого конкурсу тощо (хоча «потенційний» інвестор – а це керівник одного з торгівельних підприємств міста – був присутній у залі виконкому). Передбачається, що якщо таке партнерство державного органу і бізнесу вдало «зростеться», то тенісний корт з`явиться на території, прилеглій до Олександрійського колегіуму.

Своїм наступним рішенням виконком доручив міській раді розглянути на черговій сесії питання про збільшення чисельності апарату виконавчих органів міськради на дві одиниці. Передбачається, що нові два штатні працівники потрібні будуть в управлінні дозвільно-погоджувальних процедур та адміністративних послуг (відомому всім, як ЦНАП) у зв`язку з розширенням функцій останнього, а саме – створення і ведення реєстру територіальної громади (про дані наміри вже розповідав раніше «Голос Громади»). Проект відповідного рішення, який озвучила начальник управління Світлана Яременко, був різко розкритикований першим заступником міського голови Людмилою Давиденко за надмірне, на її думку, розширення штату управління ДППАП (ЦНАП). Отож своє вирішальне слово з цього приводу мають сказати депутати на черговій сесії, яка запланована на завтра, 9 листопада.

А ще депутатам доведеться на завтрашній сесії затвердити звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року і внести зміни до нього за рахунок державної освітньої субвенції і перевиконання бюджету – відповідне рішення ухвалив виконком.