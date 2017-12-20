До Святого Миколая вихованці дитячого будинку “Перлинка”, що у Войнівці та Новопразької спеціалізованої школи інтернату отримали подарунки. Справжніми чарівниками цьогоріч для малечі стали керманичі з Олександрійського району та області.

Про це повідомляє прес-служба Олександрійської РДА.

Привітати діток та вручити солодощі і подарунки на свято завітали заступник голови Кіровоградської облради Ігор Степура, перший заступник голови райдержадміністрації Юрій Коваль, директор районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ірина Чемерис , а також колектив районного будинку культури. Гарним подарунком для діток стала лялькова вистава від акторів з Олександрійського району (режисер О. Косогоренко).

У відповідь вихованці Новопразької школи підготували концерту програму для гостей. Проте найбільшою нагородою для дорослих були щирі усміхнені дитячі обличчя.