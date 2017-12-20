Вчора, 19 грудня, маленькі пацієнти міської та районної дитячих лікарень зустрічали Святого Миколая.

Привітати малечу зі святом вирішили студенти Олександрійського вищого медичного училища. Майбутні лікарі, які на годину перевтілилися у Святого Миколая, янгола та Снігуроньку показали дітям коротку театралізовану виставу, заспівали традиційних для цього свята пісень та поводили з дітьми хоровод в холі біля прикрашеної новорічної ялинки.

Святий Миколай побажав дітям якнайшвидшого одужання, міцного здоров’я та, звичайно ж, здійснення дитячих мрій.

У свою чергу маленькі пацієнти віддячили Святому Миколаю віршиками та пісеньками, за що отримали з рук Миколая подарунок – смачні яблука, які малеча із задоволенням зразу ж забрала з собою у палату.

Тих діток, які не мали змоги вийти в хол лікарні та взяти участь у святковому дійстві, студенти медучилища привітали безпосередньо у палатах.

Окрім цього від сім’ї Березки Людмили Степанівни та працівників Олександрійської ЦРЛ були зібрані та передані м’які іграшки для поповнення ігрових майданчиків, які є у кожній дитячій палаті в Олександрійській ЦРЛ.