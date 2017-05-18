Виконком підтримав зміну назви “Муніципальної варти”

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Сьогодні, 18 травня, під час проведення засідання виконавчого комітету було підтримано проект рішення щодо зміни найменування комунального підприємства «Муніципальна варта Олександрійської міської ради» на «Муніципальна поліція Олександрійської міської ради», а також затвердження Статуту комунального підприємства «Муніципальна поліція Олександрійської міської ради» в новій редакції.

Нагадаємо, що 12 квітня у ході пленарного засідання Олександрійської міської ради було ухвалено виділення 500 тис.грн на реалізацію міської програми «Муніципальна варта».

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