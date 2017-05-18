Виконком підтримав зміну назви “Муніципальної варти”

Сьогодні, 18 травня, під час проведення засідання виконавчого комітету було підтримано проект рішення щодо зміни найменування комунального підприємства «Муніципальна варта Олександрійської міської ради» на «Муніципальна поліція Олександрійської міської ради», а також затвердження Статуту комунального підприємства «Муніципальна поліція Олександрійської міської ради» в новій редакції.

Нагадаємо, що 12 квітня у ході пленарного засідання Олександрійської міської ради було ухвалено виділення 500 тис.грн на реалізацію міської програми «Муніципальна варта».