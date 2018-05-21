Яким працівникам роботодавці Кіровоградщини обіцяють найвищу заробітну плату

Протягом січня-квітня 2018 року до центрів зайнятості Кіровоградщини від роботодавців регіону надійшло майже 13,5 тисяч вакансій. Кардинальних змін у рейтингу найзатребуваніших професій Кіровоградщини не відбулося.

Трійку лідерів очолили робітничі професії – 63,7% Друге місце посіли службовці – 20,1% і 16,2% – це вакансії для осіб, які не мають кваліфікації.

За розмірами запропонованої заробітної плати вакансії розподілилися так:

з мінімальною заробітною платою – 23,1%;

від мінімальної до середньої заробітної плати в області – 70,5%;

від середньої заробітної плати – 6,4%.

Серед вакансій, в яких роботодавці зазначили найвищу заробітну плату:

слюсар-електромонтажник, машиніст крана (кранівник), водій автотранспортних засобів, інженер-механік груповий, тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва, машиніст крана автомобільного, майстер з експлуатації устаткування газових об’єктів (10,0 тис. грн.); інженер з налагодження й випробувань, машиніст конвеєра (10,1 тис. грн.); водій автотранспортних засобів (10,8 тис. грн.); стовбуровий (підземний) (11,0 тис.грн.); електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування (11,0 тис. грн.); головний механік (11,2 тис. грн.); вантажник (11,5 тис. грн.); кріпильник, монтажник експозиції та художньо-оформлювальних робіт, гірник з ремонту гірничих виробок, гірник підземний (12,0 тис. грн.); керуючий відділенням(12,3 тис. грн.); начальник охорони (пожежної, сторожової та ін.) (12,5 тис. грн.); гірник підземний (12,7 тис. грн.); начальник відділення (13,0 тис. грн.); електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування (13,2 тис. грн.); геофізик (15,9 тис. грн.); машиніст бурової установки, гірник очисного забою (17,6 тис. грн.); менеджер (управитель) із збуту (20,0 тис. грн.); майстер гірничий (22,6 тис. грн.).