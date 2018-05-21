Головні події Олександрійщини минулого тижня

Серед головних подій Олександрійщини минулого тижня: відкриття нового сучасного приватного лікувально-профілактичного центру “ДоброДія”. Сучасний медцентр пропонує олександрійцям суттєвий перелік послуг: педіатрія, кардіологія, терапія, урологія, неврологія (дитячий невролог), ендокринологія, травматологія та ін.

Триває ремонт на відрізку дороги державного значення “Олександрія-Полтава”. Наразі вже виконано укладання асфальту 5-ти кілометрів дороги. Загальна протяжність дороги, що планують відремонтувати, становить 8 кілометрів. Завершення ремонтних робіт заплановане на липень цього року.

Олександрійці вкотре показали себе у міжнародних легкоатлетичних змаганнях «Євро Марафон – 2018» («Kyiv Evro Marathon 2018»). Захід, метою якого було святкування Дня Європи, зміцнення туристично привабливого іміджу України, розвиток масового спорту, стимулювання досягнень з бігу на довгі дистанції в Україні, проводився в Києві 13 травня.

17 травня, на Олександрійщині стартував районний етап Всеукраїнської військово-патріотичної гри “Джура”, участь в якій традиційно взяли школярі-старшокласники зі шкіл Олександрійського району. Вишкіл для 18 роїв, а саме таку назву вже вкотре було визначено для команд, проводився у с. Головківка.

Серед кримінальних подій: 17 травня, о 1:30 ночі під час вживання алкогольних напоїв між двома місцевими мешканцями виникла сварка, в результаті чого власник домоволодіння завдав ножове поранення в область шиї своєму товаришу. Підозрюваного, який завдав тілесних ушкоджень іншому чоловікові в Олександрї затримали “за гарячимим слідами”. 17 травня, на центральному проспекті міста у ході конфлікту один чоловік наніс декілька ножових поранень своєму опонентові. Для встановлення обставин на місце події виїхали працівники поліції. З’ясувалося, що тілесні ушкодження наніс раніше судимий громадянин, котрий за лічені хвилини встиг забігти до свого знайомого, зняти з себе закривавлений одяг та сховати знаряддя злочину.

На перехресті вулиць Братської (колишня Калініна) та Григорія Усика (колишня Червоноармійська) 17 травня сталася ДТП. Не поділили дорогу водій пасажирського автобусу та бус. Значних пошкоджень автотранспорту немає, травмованих також.

З нагоди відзначення Дня матері матерів-героїнь та багатодітних мам привітали у Приютівській громаді. Жінкам вручили грамоти та цінні подарунки, після чого студенти Олександрійського коледжу культури поларували незабутній концерт.