З головою Олександрійської РДА можна буде поспілкуватися сьогодні

Сьогодні, 27 лютого, голова Олександрійської районної державної адміністрації Богдан Куруп поспілкується з жителями Олександрійщини.

Про це повідомляє прес-служба Олександрійської РДА.

Пряма лінія з очільником району відбудеться з 15:00 до 16:00 години за номером телефону 9-00-45.

“Пряма лінія” з мешканцями району проводиться з метою забезпечення реалізації та гарантування закріпленого Конституцією України права громадян на звернення до органів державної влади.