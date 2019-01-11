З місця події: неподалік Олександрії сталася ДТП за участі автомобіля служби автодору (ФОТО)

Сьогодні, 11 січня, близько 19:30, неподалік міста Олександрії сталася дорожньо-транспортна пригода за участі позашляховика Range Rover та транспортного засобу служби автомобільних доріг.

Про це Голосу Громади повідомив учасник аварії.

ДТП сталася по Дніпропетровській трасі між автозаправочною станцією та поворотом на с. Адріївку.

За словами водія позашляховика, він рухався зі сторони Олександрії у напрямку Дніпра та побачив транспортний засіб, що розвертався посеред дороги без увімкнених задніх габаритів та спеціальних попереджувальних світлових сигналів, що пізніше й підтвердив сам водій дорожньої служби. Аби запобігти зіткненню, постраждалий намагався об`їхати автомобіль, що перешкоджав проїзду. Не впоравшись з керуванням на слизькій дорозі, автомобіль Range Rover злетів в кювет.

Сам водій не постраждав, а ось позашляховик зазнав пошкоджень з правого боку.

