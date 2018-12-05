З нового року безробітним Кіровоградщини збільшать розмір допомоги

Відповідно до норм чинного законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття застраховані особи (особи, які сплачували самостійно або за них сплачувався роботодавцем єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) мають право на допомогу по безробіттю.

Таке ж право має молодь (особи віком до 35 років), яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійних чи вищих навчальних закладах, звільнилась із строкової військової служби і яка потребує сприяння у працевлаштуванні на перше робоче місце (у разі реєстрації як безробітної особи).

Тривалість та розмір допомоги по безробіттю залежать від декількох чинників, серед яких і причина звільнення з останнього місця роботи, і тривалість страхового стажу в цілому та за 12 місяців до реєстрації як безробітного, і розмір заробітної плати.

Розмір допомоги не може перевищувати чотирикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб та бути меншим мінімального розміру, встановленого правлінням Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Такий мінімальний розмір на поточний момент складає 544 (для осіб, які вперше шукають роботи, довгий час не працювали та деяких інших категорій безробітних) та 1440 гривень (для осіб, які отримують допомогу по безробіттю в залежності від страхового стажу).

За інформацією Богдана Стояна, заступника директора обласного центру зайнятості, з 01 січня 2019 року мінімальний розмір допомоги по безробіттю збільшено до 610 грн та 1630 грн (для відповідних категорій громадян).

Таке рішення прийнято правлінням Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (постанова від 12.09.2018 № 175). Саме в такому розмірі (за місяць) буде нараховуватися допомога по безробіттю з нового року.