З нового року олександрійським роботодавцям стане складніше відмовити в прийомі на роботу тим, кому за 45

В рамках реформування системи зайнятості в Україні впроваджуються робочі квоти. Нововведення планується запровадити вже з нового року для тих громадян, котрим вже виповнилося більше 45-ти років.

Як зазначив у ході проведення засідання уряду 18 жовтня Прем’єр-Міністр України Володимир Гройсман, така норма передбачена, насамперед, для того, щоб люди, кому більше 45 років могли також претендувати на робочі місця.

Тож вже з нового року держава вводить нові правила для роботодавців, згідно яких вони будуть змушені 4 відсотки вакансій заповнювати саме працівниками, котрі досягли зазначеного віку. У разі недотримання цієї квоти недобросовісним роботодавцям доведеться сплатити штраф.