Вже чотири роки поспіль олександрійці мають змогу купувати подарунки своїм рідним та близьким, виготовлені руками талановитих майстринь нашого міста. Предмети інтер’єру, декор для весільних святкувань, в’язані та шиті іграшки, прикраси та натуральна косметика – і це неповний перелік того, що можна придбати, або створити самому, в одній з найоригінальніших в нашому місті творчій майстерні.

Саме сьогодні свій четвертий день народження святкує творча майстерня “Счастье в подарок”, заснована такими ж творчими та креативними майстринями з Олександрії Вікторією Пегарьковою та Ольгою Гавриленко. Про те, чим наразі дивують майстрині вибагливих покупців, та що у планах творчого дуету, дівчата розповіли кореспондентам Голосу Громади напередодні визначної дати.

“Наша майстерня спочатку була більше схожа на звичайний магазин сувенірної продукції, виготовленої своїми руками. Починали ми якраз у той період, коли наша країна вже стояла на межі військових дій. Було страшно розпочинати власну справу у такий час, проте бажання створити в рідному місті затишний творчий куточок пересилило. І от нам вже чотири роки. Для нас це досить відповідальний і важливий період. Адже він вказує, що свого часу ми зробили правильний вибір і жодного разу, з моменту відкриття майстерні, не пошкодували за прийняте рішення” – ділиться Вікторія Пегарькова.

Сьогодні майстерня вже має своїх постійних покупців та відвідувачів, котрі досить часто відвідують улюблене місце не лише задля придбання нової оригінальної речі, а й для того, щоб просто поспілкуватися з майстринями та зарядитися позитивом від споглядання ексклюзивних сувенірів.

“Неймовірно тепла атмосфера, щирі посмішки дівчат-майстринь, можливість придбати щось таке, чого ти не купиш в звичайній сувенірній лавці – все це змушує тебе повертатися до майстерні знову, – прокоментувала відвідувачка Наталя, – проте найбільше приваблює можливість не просто придбати якусь річ, а виготовити її своїми руками”.

Сьогодні в творчій майстерні “Счастье в подарок” пропонують спробувати власні сили та відкрити творчий потенціал на цікавих та різноманітних майстер-класах: з флористики, декупажу, скрапбукінгу, миловаріння. Серед дітей найбільшою популярністю користується майстер-клас з розпису пряників, адже після виконання свого творчого задуму, цей смаколик ще можна й з’їсти. Не менш цікаво та захопливо проходять творчі заняття з валяння та ліплення з полімерної глини. На виконання нескладної прикраси чи іграшки ви витратите всього півтори-дві години, а головне – отримаєте масу нових, ні з чим незрівнянних, емоцій та насолоду від розуміння, що ця річ виготовлена вами власноруч.

“Люди на майстер-класах відволікаються від буденних проблем, відпочивають в нашій майстерні, творчо релаксують. Для нас приємним є те, що наші клієнти приходять цілими родинами на майстер-класи. Ми щиро вдячні матусям, що нам довіряють своїх дітей, які, у свою чергу, із задоволенням, інколи чи не увесь свій вихідний день, проводять у нас в майстерні. Для дітей таке творче дозвілля – це відкриття чогось нового, пізнання своїх вмінь та можливостей, цікаве спілкування. Це нові друзі, нові переживання, адже діти на майстер-класах намагаються створити якнайкращу річ, бо вона, як правило, стає подарунком для матусі чи батька” – продовжує розповідь Ольга.

Зараз в майстерні розпочалася підготовка до Нового року. Новорічні сувеніри вже представлені на полицях магазину – ялинкові вінки, оригінальні новорічні деревця, в’язані та шиті символи наступаючого року – песики на будь-який смак, ексклюзивні ялинкові прикраси, виготовлені чарівницями-майстринями – все це вже можна придбати сьогодні в творчій майстерні “Счастье в подарок”.

Окрім цього, наразі проводиться запис на проведення передноворічних майстер-класів. Як зазначають дівчата, майстерня надає можливість проведення не лише індивідуальних чи групових майстер-класів, а також і з виїздом на корпоративні заходи, щоб вони стали ще цікавішими.

Аби висловити подяку усім своїм клієнтам та з нагоди святкування свого четвертого дня народження майстерня сьогодні проводить розіграш участі у двох безкоштовних майстер-класах: з декупажу та скрапбукінгу. Переможця розіграшу буде оголошено о 12 годині.

Що ж до планів на майбутнє, дівчата відповіли коротко: “Будемо намагатися радувати наших відвідувачів та покупців оригінальними сувенірами, цікавими майстер-класами та новими ідеями від нашої творчої майстерні “Счастье в подарок”.

Голос Громади вітає творчий колектив майстерні зі святом та бажає здійснення усіх творчих задумів, креативних ідей та можливостей задля їх втілення. Олександрійцям же нагадуємо, що придбати оригінальні подарунки та сувеніри, а також створити їх власними руками можна за адресою: м. Олександрія, вул. Перспективна (колишня 50 років Жовтня), 28, ТЦ “Максі”.