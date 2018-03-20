Олександрійська поліція запрошує на службу

громадянство України

вік від 18 років

вища освіта освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра за спеціальністю «Правознавство» та «Право»

вільне володіння українською мовою

знання Конституції України та кримінального процесуального законодавства, ЗУ «Про Національну поліцію», ЗУ «Про запобігання корупції».

Окрім цього, на службу до поліції запрошують інспектора сектору реагування патрульної поліції, пропонуючи заробітну плату в 7300 гривень та поліцейського ізолятора тимчасового тримання №7 із зарплатнею в 7700 грн. на місяць.