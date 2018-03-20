Олександрійська поліція запрошує на службу

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Конкурс на заміщення вакантних посад в Олександрійському відділі поліції було оголошено вчора, 19 березня, в Електронній системі відбору кадрів Національної поліції України.

      • Зокрема відкритий конкурс на посаду слідчого із заробітною платою у 10000 грн.

Вимоги до кандидатів:

        • громадянство України
        • вік від 18 років
        • вища освіта освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра за спеціальністю «Правознавство» та «Право»
        • вільне володіння українською мовою
        • знання Конституції України та кримінального процесуального законодавства, ЗУ «Про Національну поліцію», ЗУ «Про запобігання корупції».

        • Окрім цього, на службу до поліції запрошують інспектора сектору реагування патрульної поліції, пропонуючи заробітну плату в 7300 гривень та поліцейського ізолятора тимчасового тримання №7 із зарплатнею в 7700 грн. на місяць.

Вимоги до кандидатів:

      • громадянство України
      • вік від 18 років
      • вільне володіння українською мовою
      • повна загальна середня освіта
      • наявність посвідчення водія категорії В (для поліцейського ІТТ не потрібне)
      • знання Конституції України, ЗУ «Про Національну поліцію», ЗУ «Про запобігання корупції», Кодексу України про адміністративні правопорушення
      • відсутність офіцерського військового чи спеціального звання.

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