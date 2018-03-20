Олександрійська поліція запрошує на службу

Конкурс на заміщення вакантних посад в Олександрійському відділі поліції було оголошено вчора, 19 березня, в Електронній системі відбору кадрів Національної поліції України.
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Зокрема відкритий конкурс на посаду слідчого із заробітною платою у 10000 грн.
Вимоги до кандидатів:
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- громадянство України
- вік від 18 років
- вища освіта освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра за спеціальністю «Правознавство» та «Право»
- вільне володіння українською мовою
- знання Конституції України та кримінального процесуального законодавства, ЗУ «Про Національну поліцію», ЗУ «Про запобігання корупції».
Окрім цього, на службу до поліції запрошують інспектора сектору реагування патрульної поліції, пропонуючи заробітну плату в 7300 гривень та поліцейського ізолятора тимчасового тримання №7 із зарплатнею в 7700 грн. на місяць.
Вимоги до кандидатів:
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- громадянство України
- вік від 18 років
- вільне володіння українською мовою
- повна загальна середня освіта
- наявність посвідчення водія категорії В (для поліцейського ІТТ не потрібне)
- знання Конституції України, ЗУ «Про Національну поліцію», ЗУ «Про запобігання корупції», Кодексу України про адміністративні правопорушення
- відсутність офіцерського військового чи спеціального звання.