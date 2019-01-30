«Зіткнення» двох автомобілів на проспекті Соборному в Олександрії (ФОТО)

Сьогодні, близько 12:00 години на проспекті Соборному біля «Червоного маркету» сталася дорожньо-транспортна пригода.

Повідомляє Голос Громади з місця події.

Водій Mercedes Vito стверджує, що автомобіль Volkswagen Caddy пошкодив його транспортний засіб

За його словами, начебто, Caddy не дотримався необхідної дистанції й в`їхав в задній бампер автомобіля, що рухався по переду. Але факту зіткнення та пошкодження транспортного засобу немає та збереглася дистанція між двома автомобілями – це видно на фото.

Ймовірно, водій Mercedes Vito хоче отримати компенсацію ні за що. Наразі, патруль поліції, що прибув на місце дтп з`ясовує всі обставини інциденту.

