Коротко про результати засідання виборчкому (ВІДЕО)

Сьогодні, 6 вересня, розпочате бійкою засідання виборчої комісії нарешті завершилося. Зважаючи, що кінцевий термін прийняття рішення спливає о 23:59 сьогодні, одинадцять членів Олександрійської міської територіальної виборчої комісії, розуміючи усю відповідальність за неприйняття в строки відповідного рішення, проголосували за проект постанови про утворення округів, запропонований членами виборчкому.

Оскільки перший проект був відхилений більшістю членів комісії, а голова комісії взагалі відмовилася винести на голосування альтернативний проект рішення про утворення територіальних виборчих округів, заступник голови комісії, зважаючи на бездіяльність голови, запропонував даний проект винести на розгляд та прийняти по ньому остаточне рішення .