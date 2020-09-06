Представник від політичної партії “ОПЗЖ” напав на члена виборчкому (ВІДЕО)

Сьогодні, 6 вересня, у ході проведення засідання територіальної виборчої комісії, на якій розглядалося питання розподілу Олександрії на округи, сталася бійка.

Відео з інцидентом виклала на своїй сторінці у Фейсбук Валентина Мележик.

Сварка сталася між членом виборчої комісії Олександром Іванем та предстаником від політичної партії “Опозиційна платформа – За життя” та паралельно – посадовцем Олександрійської міської ради Олегом Банковським, який саме і кинувся з кулаками на члена виборчкома. Приводом для бійки став виступ невідомої, яка представилася юристом.

Як буде розцінено напад на члена виборчкому, та яку відповідальність понесе “нападник” буде відомо згодом. Нагадаємо, що останній термін, до якого потрібно поділити Олександрію на округи збігає о 23:59.

Наразі засідання голова комісії закрила.

Також відео з бійкою на своїй сторінці опублікувала Ірина Балашова, яка стверджує, що дана бійка схожа на чийсь сценарій.

Дивіться уважно, хто насправді розпочав бійку. Це точно чийсь сценарій ! Опубліковано Іриною Балашовою Неділя, 6 вересня 2020 р.