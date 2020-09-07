Троє мешканців Олександрії захворіли на коронавірус

На ранок, 07 вересня, у Кіровоградській області підтверджено 858 випадки COVID-19, з них 4 нових протягом останньої доби, повідомляє «Голос Громади» з посиланням на сайт «Кіровоградської ОДА».

Інфікувaлись троє чоловіків з Олександрії та жінка з Кропивницького.