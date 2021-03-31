Легалізація е-паспортів в Україні: цифрові паспорти будуть аналогом паперових

Верховна Рада прийняла законопроєкт, згідно з яким електронні паспорти прирівнюються до паперових, повідомляє “Голос Громади”.

Тобто, біометричний закордонний паспорт або ID-карта в «Дії» на законодавчому рівні стануть повним аналогом паперового або пластикового документів з 23 серпня 2021 року.

За допомогою цифрового паспорта можна буде відкривати рахунки в банках онлайн, проводити касові операції, подорожувати по Україні, заселятися в готель, отримувати посилки на пошті, підтверджувати вік в супермаркетах.

Для подорожі за кордон, як і раніше треба мати паперовий аналог закордонного паспорта.