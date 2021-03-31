Наприкінці тижня відбудеться сесія Олександрійської міської ради

Чергова (сьома) сесія Олександрійської міської ради запланована на 10-у годину в п’ятницю, 2 квітня, повідомляє «Голос Громади».

На розгляд депутатів передбачається порядок денний з 34-х питань. Серед них зокрема ряд проєктів рішень щодо приймання-передача рухомого, нерухомого та іншого майна, пов’язаних з досі триваючими процесами формування Олександрійської територіальної громади; питання, що стосуються визначення та виконання програми економічного і соціального розвитку Олександрійської територіальної громади на 2021 рік, програми розвитку міського муніципального автомобільного пасажирського транспорту на 2021-2025 роки та інших перспективних завдань. Розглядатимуться поточні питання житлово-комунального господарства, блок проєктів стосовно надання послуг олександрійським територіальним центром соціального обслуговування. Чекають рішення депутатів також проєкти установчих документів для комісій з проведення щорічних конкурсів на звання «Почесний громадянин міста Олександрії», «За заслуги перед містом Олександрією», «Олександрієць року», «Кращий благоустрій приватної садиби. Передбачається розгляд питань щодо адміністративно-територіальних змін устрою Олександрійської міської ради, а також блоки бюджетних і земельних проєктів рішень та інших документів.