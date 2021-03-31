Роботодавці Кіровоградщини пропонують близько 50 вакансій з наданням житла

Станом на 31 березня, у центрах зайнятості Кіровоградщини зареєстровано 45 вакансій з наданням житла. Більшість призначена для працевлаштування лікарів.

На Голованівщині вакантними є посади лікаря-ендокринолога, лікаря-ендоскопіста (робота на 0,5 ставки, заробітна плата: 5000 грн), лікаря-інфекціоніста, лікаря-кардіолога та лікаря-фтизіатра. Заробітна плата за усіма вакансіями: 6000 грн.

У Добровеличківському районі на роботу запрошують лікаря загальної практики-сімейного лікаря та лікаря-педіатра. Заробітна плата за обома вакансіями: 7590 грн.

На Долинщині потребують електрослюсаря (слюсаря) чергового та з ремонту устаткування, а також машиніста насосних установок. Заробітна плата за обома вакансіями: 6000 грн.

У Маловисківському районі представлено найбільше вакансій: роботодавці потребують 6 лікарів загальної практики-сімейних лікарів (заробітна плата: 6000 та 6100 грн. Дві вакансії призначені для працевлаштування на 0,5 ставки та передбачають 3000 грн зарплати на місяць), 3 трактористів-машиністів сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (заробітна плата: 10000 грн), 2 лікарів-анестезіологів (заробітна плата: 14432 грн), 2 лікарів-акушерів-гінекологів (заробітна плата: 13731 грн), 2 лікарів-терапевтів (заробітна плата: 9901 грн), 2 робітників з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва (заробітна плата: 6100 грн), лікаря-ендоскопіста (заробітна плата: 11319 грн), лікаря-отоларинголога (заробітна плата: 11319 грн), лікаря-офтальмолога (заробітна плата: 11319 грн), лікаря-педіатра (заробітна плата: 9901 грн), лікаря-педіатра-неонатолога (заробітна плата: 9901 грн), лікаря-уролога (заробітна плата: 11319 грн), лікаря-хірурга (заробітна плата: 13893 грн), бухгалтера (заробітна плата: 6260 грн) та водія автотранспортних засобів (заробітна плата: 6045 грн).

На Петрівщині вакантними є посади лікаря-анестезіолога, лікаря-нарколога, лікар-невропатолога, лікаря-отоларинголога, лікаря-офтальмолога, лікаря-патологоанатома, лікаря-психіатра, лікаря-терапевта, лікаря-хірурга. Заробітна плата за усіма вакансіями: 6000 грн.

У Світловодському районі запрошують на роботу лікаря-хірурга (заробітна плата: 6000 грн).

Якщо вас зацікавила зазначена інформація, за більш детальною інформацією звертайтеся до філій обласного центру зайнятості.