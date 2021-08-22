Марафон в олександрійських «Топольках» тримає «марку» високо

Традиційний (чотирнадцятий) щорічний забіг на довгі дистанції «В Топольках» успішно відбувся в Олександрії, повідомляє «Голос Громади».

Завершенням робочого тижня і початком загальноміських заходів до Дня Незалежності України став черговий щорічний забіг на довгі дистанції, який традиційно проводиться на узбережжі Інгульця, в зеленому масиві, відомому серед олександрійців під народною назвою «Топольки».

Нагадаємо: забіг на довгі дистанції (в тому числі – й марафонську) «В Топольках» – клубний спортивно-масовий захід, який проводять в Олександрії на громадських засадах спортсмени і тренери Олександр Жосан і Сергій Слинько під егідою спортивного клубу «Спарта-17» щорічно, починаючи з 2007 року. І якщо у перших змаганнях взяли участь всього 18 бігунів, то в подальшому популярність забігів постійно зростала і на попередніх «марафонах» кількість учасників сягала двохсот і більше. Так само постійно вдосконалювалася і організація проведення заходу. Отож як і попередні, нинішній марафон відбувся за вже добре «накатаною» програмою: з реєстрацією учасників, суддівством, медичним забезпеченням, фіксацією особистих результатів бігунів, спецхарчуванням спортсменів на трасі, різноманітною атрибутикою тощо – все, як буває на поважаючих себе, серйозних марафонах… А ще перед змаганнями ці два ентузіасти виконали іншу, далеко не малу і копітку роботу: самі разом з волонтерами прибрали купи сміття з трикілометрового кола траси у «Топольках», викосили на ньому бур`яни і силами залучених професійних працівників організували грейдерування і планування бігової доріжки.

Як завжди, «оргкомітет» з властивою йому дотепністю присвоює кожному щорічному забігу новий девіз: «Ніколи не зупиняйся!», «Зашнуруйся і не здуйся!», «Never give up! – Ніколи не здавайтесь!». Нинішній же слоган на стартових номерах учасників закликав: «Не важливо скільки, головне – біжимо і стаємо кращими!» І цей, вже чотирнадцятий за рахунком, марафон пропонував програму на вибір: дистанції 3 км, 5 км, 10 км, 15 км, 21 км, 30 км і класичний марафон – 42 кілометри. Вік учасників не обмежувався (як потім з`ясувалося, наймолодшим був 5-річний спортсмен, а найстаршому виповнилося 65 років). Всі 180 спортсменів, які цього разу вирішили «бігти, щоб стати кращими», стартували у три етапи в залежності від обраної ними дистанції: на 30 км і 42 км – о 7.00, на 3 км, 5 км і 21 км – о 8-й і на 10 км та 15 км – о 9-й годині. Головні судді – Олександр Жосан і Сергій Слинько. Слід наголосити, вони також відзначилися на марафоні в «Топольках» і в якості учасників, але враховуючи суддівське та організаційне навантаження, пробігли свої дистанції у залік напередодні основного змагання: 33 км – С.Слинько та 60 км – О.Жосан (і цим він перевершив усіх учасників).

Склад спортсменів вийшов різним. Тут були постійні марафонці, які брали участь майже у всіх попередніх забігах, були новачки. Хтось змагався в «одиночному заліку», а були й клубні команди – наприклад, найчисленнішим вийшло представництво СК «Спарта-17» – близько 100 хлопців і дівчат. Достатньо було і «родинних команд» – «батьки – діти», чи «брати-сестри». І щоб долучитися до цього спортивного свята та гідно взяти участь у ньому, всі продемонстрували неабияку волю до перемоги, адже подолати такі багатокілометрові дистанції – завдання не з простих, що може оцінити лише той, хто сам це спробував. Кожен обирав собі забіг згідно власних фізичних та моральних можливостей. І слід сказати, деякі результати вражали. Так, у статистиці змагання – підкорені спортсменами-аматорами дистанції у 50, 42 і 30 км. Декілька «спартанців» 11 – 12 річного віку пробігли по 30 кілометрів. А один 6-річний бігун подолав 10 км. Дехто проявив і справжню мужність: наприклад, один юний учасник вийшов на дистанцію і подолав її, не зважаючи на те, що ліва рука у нього була з медичною шиною в гіпсі, на перев`язі: «Нещодавно невдало стрибнув з гірки», – лаконічно пояснив спортивному оглядачу «Голосу Громади» цей хлопчак…

Ну а наприкінці, коли довгі і виснажливі кілометри «Топольок» вже були позаду, настав час тріумфу і тоді переможцями відчули себе всі: вітання учасників та урочисте вручення медалей, дипломів і призів, виготовлених за спеціальним замовленням організаторів змагання.

Власне, про організаторів. Олександр Жосан. Переможець і призер численних всеукраїнських і міжнародних марафонів. Його кросівки міряли траси та доріжки стадіонів Туреччини і Молдови, Угорщини і Кіпру (всіх не перелічити). Своїми коронними видами вважає супердовгі дистанції: наприклад, 100-кілометрові, добові забіги та інші екстремальні дистанції. Пану Олександру належить національний рекорд України з 24-годинного бігу.

Сергій Слинько: президент СК «Спарта-17», успішний тренер, який вивів на міжнародний рівень чимало олександрійських каратистів, не менш успішний спортсмен, володар всіх можливих поясів і данів у карате-кіокушинкай, чемпіон і призер багатьох міжнародних чемпіонатів.

Але що головне у даній історії: цим двом ентузіастам, очевидно, замало власного спортивного «клопоту» і вони ось вже чотирнадцять років поспіль ще й організовують для інших, усіх бажаючих однодумців це спортивне свято в «Топольках». Організовують на високому рівні, який тільки можливий у наших умовах, не для якоїсь слави чи «піару», а просто так – як мовиться, не за страх, а за совість. І слова подяки від учасників марафону не раз лунали на їхню адресу…

У свою чергу, Олександр та Сергій вдячні своїм юним волонтерам, які допомагали провести черговий, XIV марафон в «Топольках». І звичайно, всім, хто допоміг з організацією змагання. А це адміністрація Футбольного клубу «Олександрія», Олександрійська міська рада, Михайло Сулятицький, Юрій Шклярук, Анатолій Горошко, Олександр Сядро, Юрій Піранков, Ігор Хільчук, Артем Шевченко, Костянтин Коржов, Олександр Олійник, Ольга Кочерга, магазини «Комфорт», «Меблі стар», підприємство «Мойка 24», СК «Спарта-17» та інші.

(На фото – лише мала частина яскравих миттєвостей марафону в “Топольках”)