Головківка святкуватиме День села

Вже цими вихідними, село Головківка Приютівської громади святкуватиме, перенесене через жнива свято – День села, повідомляє “Голос Громади”.

Датою святкування обрали 21 серпня. У цей день з 17.00 для дітей розпочнеться розважальна програма «Містечко дитячих мрій». Місце проведення – майданчик на подвір’ї школи. Тут будуть працювати батути, аніматори, проводитимуться різноманітні майстер-класи для малечі, продаватимуться улюблені дитячі смаколики: попкорн, солодка вата, морозиво.

На цій же локації розгорнеться зона харчування, де жителі села та гості зможуть посмакувати шашликом, пловом, здобними виробами та напоями. Також діятимуть фотозони.

З 19:00 до 20:00 години на стадіоні «Головківський» відбудеться святково-урочиста програма за участі творчих місцевих та міських колективів, заплановані нагородження та лотереї для головківських родин.

Починаючи з 20:00 на шкільному подвір’ї продовжиться розважально-ігрова програма для дорослих та запальна дискотека за участі MS Slem, DJ Night Breeze, кавер тріо «Tweed Beat Trio», гурту «Three and half» з неоновим та дзеркальним шоу, акробатичними виступами та конкурсами.

На 23:00 годину запланований фейєрверк. Запрошуємо на святкування Дня села Головківки!