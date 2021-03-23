Марина Порошенко: ми продовжимо підтримувати українських медиків під час пандемії

У ситуації, коли центральна влада неспроможна організувати боротьбу з епідемією, знову на допомогу приходять благодійники та волонтери. Так, благодійний Фонд Порошенка з перших днів пандемії допомагав українським медикам та пацієнтам і буде це робити і надалі.

Про це в ефірі телеканалу “Прямий” заявила очільниця фракції “Європейської Солідарності” у Київраді Марина Порошенко.

“Все, що можливо закупити, допомогти українцям, нашим медикам і лікарням, благодійний Фонд Порошенка робив і буде продовжувати. Ми жодного дня не зупинялись”, – наголосила вона.

Марина Порошенко також нагадала, що фракція “Європейська Солідарність” у Київраді нового скликання з перших днів провела аудит столичного бюджету.

“Ми знайшли 422 млн додаткових коштів, які спрямували на закупівлю ліків для лікування COVID-19. Також з перших днів цього року ми переглянули бюджет Києва і виділили 140 млн на закупівлю вакцини”, – зазначила голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики.

Вона зауважила, що місцеві органи влади не можуть самостійно купувати вакцину на світовому фармацевтичному ринку, бо наразі це роблять тільки національні уряди.

“Ми її можемо закупити на внутрішньому ринку, для цього влада має її привезти і запропонувати, щоб ми могли її отримати”, – заявила Марина Порошенко.

Вона переконана, що для боротьби з пандемією все суспільство має об’єднати зусилля.