Топ-5 найвисокооплачуваніших вакансій Кіровоградщини

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до служби зайнятості області, станом на 22 березня 2021 року становила 1580 одиниць.
До топ-5 посад, у яких роботодавці зазначили найвищу заробітну плату, увійшли такі професії:
- Машиніст крана автомобільного – 25 000 грн (2 вакансії);
- Водій автотранспортних засобів – 20 000 грн (1 вакансія);
- Головний конструктор – 20 000 грн (1 вакансія);
- Керівник із земельних та правових питань – 20 000 грн (1 вакансія);
- Машиніст екскаватора – 18 000 грн (1 вакансія).
Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.