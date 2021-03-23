Топ-5 найвисокооплачуваніших вакансій Кіровоградщини

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Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до служби зайнятості області, станом на 22 березня 2021 року становила 1580 одиниць.

До топ-5 посад, у яких роботодавці зазначили найвищу заробітну плату, увійшли такі професії:

  1. Машиніст крана автомобільного – 25 000 грн (2 вакансії);
  2. Водій автотранспортних засобів – 20 000 грн (1 вакансія);
  3. Головний конструктор – 20 000 грн (1 вакансія);
  4. Керівник із земельних та правових питань – 20 000 грн (1 вакансія);
  5. Машиніст екскаватора – 18 000 грн (1 вакансія).
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Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

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