Кіровоградщина: фонд соцстрахування попереджає про затримки у фінансуванні лікарняних і декретних

Фонд соціального страхування заявляє, що виплачує лікарняні та декретні у повному обсязі, проте на сьогодні є затримки в строках фінансування. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на прес-служба Фонду.

“Тривалість затримки коливається, адже залежить від суми щоденних надходжень до бюджету Фонду.

На сьогодні затримка становить 21 робочий день або 1,8 млрд грн, а також непрофінансовані заяви-розрахунки на суму 0,8 млрд грн, термін оплати яких складає 10 робочих днів відповідно до законодавства”, – йдеться у повідомленні.

“Ще в листопаді 2020 року ми фінансували лікарняні і декретні упродовж одного робочого дня після отримання заяви-розрахунку від роботодавця (замість 10 робочих днів, визначених законодавством). Усі операції були оптимізовані та прискорені, аби в період пандемії забезпечити максимальну оперативність у наданні допомог.

Однак сьогодні доходів Фонду не вистачає на покриття усіх прийнятих на фінансування допомог і виплат. Наявна заборгованість була накопичена Фондом у грудні через різке зростання видатків”, – пояснили у Фонді.

Зазначається, що різке зростання видатків пов’язане із додатковим навантаженням, яке Фонд отримав через пандемію – суттєво зросли видатки за лікарняними, також на Фонд було покладено фінансування самоізоляції українських працівників, страхові виплати медикам тощо.

“Водночас, чисельні затримки пов’язані не з різким ростом видатків через пандемію, а викликані зволіканням у подачі заяв-розрахунків”, – додали у Фонді.