Міський голова Сергій Кузьменко провів “пряму” телефонну лінію

Вчора, 09 червня, олександрійці спілкувались з міським головою на прямому телефонному зв’язку.

На “пряму” телефонну лінію звернулось багато мешканців громади, кожен зі своїм питаннями чи проблемою, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Олександрійської міськради.

У ході телефонних розмов олександрійці розповідали про несправність ліфтів у багатоповерхівках, аварійні дерева у різних мікрорайонах міста, сміттєві контейнери, які впритул розміщені до приватних секторів, потребу в ремонтах під’їздів тощо. Чимало звернень від громадян стосувалися дозволів на відключення від мережі централізованого опалення.

Частина питань буде вирішена найближчими днями, інші – взяті на контроль із дорученням для відповідних управлінь для їх можливого вирішення. Стосовно звернень про встановлення індивідуального опалення, вони розглядатимуться спеціальною комісією, яка розпочне свою роботу наприкінці червня, після ухвалення відповідного рішення на засіданні виконавчого комітету.