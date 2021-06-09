Коли олександрійці вже нарешті зможуть зняти маски?

Враховуючи зменшення кількості хворих на коронавірус Україна повернулася до “зеленої” зони, в якій діють певні обмеження, в тому числі і носіння масок у місцях скупчення людей.

Карантин у країні планують продовжити до осені цього року. Маски в громадських місцях і транспорті залишаться обов’язковими на все літо, однак МОЗ збирається зняти будь-які обмеження в роботі спортзалів і спростити карантин для бізнесу. Деталі поки не повідомляються.

Постанова про продовження карантину і його пом’якшення обіцяють незабаром передати уряду.