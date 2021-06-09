Олександрійський депутат А.Горошко передумав передумувати…

Депутат Олександрійської міськради Анатолій Горошко зробив нову офіційну заяву стосовно своїх депутатських повноважень, повідомляє «Голос Громади».

Як повідомляв «Голос Громади» раніше, на восьмій черговій сесії Олександрійської міської ради секретар міськради Вікторія Косяк повідомила присутніх про офіційний лист, отриманий від депутата фракції ОПЗЖ міської ради Анатолія Горошка, в якому він заявив про дострокове припинення своїх депутатських повноважень. Про причину, через яку він передумав виконувати добровільно взяті на себе обов`язки депутата, заявник у листі не повідомляв. Самого А.Горошка тоді на сесії не було, тому міський голова Сергій Кузьменко запропонував не розглядати лист без присутності автора, а відкласти питання до наступної сесії.

(Нагадаємо: Анатолій Горошко обирався депутатом Олександрійської міської ради тричі: 6-го скликання – від Партії регіонів у 2010 році, 7-го скликання – від «Опозиційного блоку» у 2015 році. Втретє А.Горошко був обраний на виборах депутатів місцевих рад 25 жовтня 2020 року від Кіровоградської регіональної організації Політичної партії «Опозиційна платформа – за життя» у територіальному виборчому окрузі № 5. Член Політичної партії «ОПЗЖ»).

А 8 червня, на позачерговій сесії Олександрійської міської ради Анатолій Горошко особисто зробив з трибуни нову заяву: «Я дякую виборцям, які втретє довірили мені представляти їхні інтереси у міській раді. І сьогодні на цій сесії я оголошую про відкликання своєї заяви щодо припинення депутатських повноважень та продовжую виконувати свої обов`язки».

Про те, чому А.Горошко «на 180 градусів» змінив власне попереднє рішення і тепер вже передумав складати свій депутатський мандат, він так само не повідомив.