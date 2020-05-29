На Кіровоградщині реалізують програми щодо працевлаштування молоді

Учора, 28 травня, відбулося онлайн-відкриття Всеукраїнського проекту «Пакт заради молоді-2020» у Кіровоградській області, повідомляє «Голос Громади».

Цей проект в області реалізується Центрально-українським державним будинком художньої та технічної творчості і ГО «Молодіжний центр Кіровоградської області» спільно з Центром «Розвиток Корпоративної Соціальної Відповідальності», Фондом Народонаселення ООН в Україні.

У заході взяли участь представники громадських організацій, обласної влади, місцевого бізнесу, а також фахівці обласного центру зайнятості.

«Влада-освіта-бізнес: саме така підтримка сьогодні важлива для реалізації потенціалу молоді у нашому регіоні. Зайнятість серед молоді є одним з надзвичайно важливих питань, яке має значний соціальний та економічний вплив на суспільство. З одного боку, молодий вік сприяє високій мобільності, відкритості, готовності до змін, а з іншого – молодим людям не вистачає навичок та досвіду, щоб бути конкурентними на ринку праці. Маємо надію, що саме таку підтримку і отримає наша вмотивована молодь», – відкриваючи захід зазначила Олена Арутюнян, директорка Центрально-українського державного будинку художньої та технічної творчості.

О. Арутюнян акцентувала увагу учасників веб зустрічі на тому, що проект «Пакт заради молоді» – це проект, спрямований на об’єднання зусиль влади, бізнесу, освіти та власне молоді задля професійної визначеності та працевлаштування молодих людей.

Підтримуючи ініціативу, президент Кіровоградської торгово-промислової палати Ірина Саєнко наголосила, що, на її переконання, успіх держави полягає в успішності його молоді, саме тому торгово-промислова палата завжди підтримує активних і талановитих молодих людей, які бачать своє майбутнє в Україні. Вона нагадала, що вже кілька років поспіль Палата виступає організатором та партнером олімпіад, форумів, семінарів, тренінгів для молоді. «Можна перерахувати безліч наших заходів, які допомагають молоді реалізуватися, втілити в життя свої ідеї, перейняти досвід успішних проектів і компаній. Ми і далі будемо мотивувати молодь, де потрібно – вчити і підказувати, а де потрібно – будемо вчитися самі!», – наголосила І. Саєнко.

Схвально відгукнувся та підтримав ініціативу реалізації зазначеного проекту в області директор ТОВ «Арака» Тігран Хачатрян. Він повідомив, що його підприємство завжди йде на зустріч молодим фахівцям. Сьогодні компанії зацікавлені в молодих співробітниках, адже це саме ті, хто вносить інновації та креатив у роботу. Т. Хачатрян зауважив, що робота є, і закликав всіх, хто бажає працювати, бути активнішими у пошуку роботи та мобільними.

Підтримуючи керівника ТОВ «АРАТА», начальник відділу організації профорієнтації Наталія Невідома зазначила, що для тих, хто має бажання працювати, робота є. «Плануючи кар’єру, обираючи професію, вид діяльності, робоче місце, важливо орієнтуватися в першу чергу на те, що знаходить відгук у вашому серці. Якщо людина не буде «горіти» своєю справою – то не зможе отримувати задоволення від роботи, а отже, і досягти успіху. Прислухайтеся до себе: що мені цікаво і дається легко? Чим насправді хочеться займатися? У якій галузі зможу розвиватися? Що може мотивувати розвиватися, досягати нових вершин? А далі співставте знання про себе з ситуацією на ринку праці та визначте напрямки, в яких зможете реалізуватися. Будьте активними, цілеспрямованими, не бійтеся експериментувати!» – з такими словами Н. Невідома звернулася до молодих учасників проекту.

Також Н. Невідома зупинилась на професіях, які актуальні сьогодні, та тих, які будуть затребувані в майбутньому: «Бути затребуваним на ринку праці, це означає упродовж життя бути готовим до розвитку, самоосвіти, оволодіння новими навичками, розширення професійних компетентностей».

Протягом двох тижнів відбудеться серія дистанційних майстер-класів і тренінгів «SkillsLab: успішна кар’єра» для молоді, яка приєдналась до проекту.