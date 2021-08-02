Охочих вакцинуватися олександрійців стає все більше

Більше семисот олександрійців пройшли щеплення протягом суботи та неділі у Центрі вакцинації. Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомила начальник Управління охорони здоров’я Тамара Сакара.

Так, за повідомленням посадовиці, суботнього дня виявили бажання вакцинуватися вакциною Pfizer – 84 особи та ревакциновано 6 чоловік, CoronaVac – 24 та ревакциновано 69 чоловік, Moderna вакцинувалось 270 бажаючих.

У неділю вакцинувалося 347 осіб, зокрема, вакциною CoronaVac – 10 осіб вакциновано та 59 ревакциновано; Pfizer- 78 вакциновано та 20 ревакциновано; Moderna вакцинувалось 180 чоловік.

Нагадаємо, що від сьогодні розпочинає роботу Центр масової вакцинації населення і по будням дням, з 9.00 до 15.00. Отримати додаткову інформацію можна за телефоном 0685242749.