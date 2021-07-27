Про конкурс “Кращий благоустрій приватної садиби”

Про хід проведення конкурсу “Кращий благоустрій приватної садиби” Олександрійської територіальної громади Голосу Громади розповіла голова конкурсної комісії, секретар міської ради Вікторія Косяк.

– “Цьогоріч на огляд-конкурс “Кращий благоустрій приватної садиби” надійшло 18 заяв від мешканців нашої громади з метою реєстрації їх учасниками даного конкурсу. Це не лише жителі міста Олександрії, а й мешканці інших населених пунктів. Відповідно до положення про проведення огляду-конкурсу було здійснено огляд територій домоволодінь з фотофіксацією. Усі садиби просто неймовірні. Скільки зусиль було докладено господарями, аби садиби мали такий вигляд, навіть важко уявити. Тому перед конкурсною комісією нині стоїть надважке завдання з визначення переможців” – прокоментувала Вікторія Косяк.

Нагадаємо, що огляд-конкурс проводився на території Олександрійської громади з 01 травня по 01 липня включно. Завданням проведення даного конкурсу є підтримка ініціативи органів самоорганізації населення в питаннях реалізації культурного та соціального розвитку міста, селища та сіл, блігоустрою прибудинкових територій та залученню мешканців до збереження чистоти та належного стану дворів.

Як зазначила Вікторія Косяк, на початку серпня (з датою ще не визначилися) відбудеться засідання конкурсної комісії, членами якої є старости сіл і селища, голови квартальних комітетів, депутати та працівники міської ради. На засіданні будуть визначені переможці, домогосподарства яких отримають почесне звання кращої садиби, а господарі будуть нагороджені дипломами та заохочувальними призами.

Трохи фото садиб, які цьогоріч приймають участь у конкурсі.