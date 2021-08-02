Плюс сім хворих на COVID-19

Таку не дуже втішну статистику маємо на сьогодні по Олександрійській територіальній громаді. За повідомленням Олександрійської прес-служби на 2 серпня було зроблено 36 ПЛР-тестів, виявлено 7 хворих на COVID-19.

На сьогоднішній день в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 11 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 2 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 4 хворих, в тому числі 1 новонароджена дитина, 2 хворих з Приютівської громади, 1 – з Новопразької, на апаратах ШВЛ – 0;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 7 хворих, в тому числі 1 дитина.

Усього станом на 2 серпня хворих на пневмонію – 78 осіб, в тому числі 30 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 62 дітей, з них 30 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 8 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – 3 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 37 хворих.