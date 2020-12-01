На Кіровоградщині за добу 96 інфікування коронавірусом, з них 10 в Олександрії

За минулу добу на Кіровоградщині 96 мешканців області захворіли на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”, посилаючись на Кіровоградську ОДА.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

сорок шість у м. Кропивницькому;

десять у м. Олександрія;

п’ятнадцять у м. Знам’янка;

один у м. Світловодськ;

один у Благовіщенському районі;

десять у Бобринецькому районі;

чотири у Гайворонському районі;

один у Голованівському районі;

три у Кропивницькому районі;

чотири у Знам’янському районі;

один в Онуфріївському районі.

З початку пандемії у Кіровоградській області виявлено 5386 позитивних результатів ПЛР-тестування на коронавірус.