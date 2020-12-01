На Кіровоградщині за добу 96 інфікування коронавірусом, з них 10 в Олександрії

За минулу добу на Кіровоградщині 96 мешканців області захворіли на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”, посилаючись на Кіровоградську ОДА.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
сорок шість у м. Кропивницькому;
десять у м. Олександрія;
п’ятнадцять у м. Знам’янка;
один у м. Світловодськ;
один у Благовіщенському районі;
десять у Бобринецькому районі;
чотири у Гайворонському районі;
один у Голованівському районі;
три у Кропивницькому районі;
чотири у Знам’янському районі;
один в Онуфріївському районі.
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З початку пандемії у Кіровоградській області виявлено 5386 позитивних результатів ПЛР-тестування на коронавірус.