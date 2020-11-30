Протягом вихідних днів поліція Кіровоградщини виявила 35 порушень карантинних обмежень

У суботу та неділю 28–29 листопада співробітники поліції спільно з представниками Держпродспоживслужби та управління Держслужби надзвичайних ситуацій в області провели понад 1000 перевірок, повідомляє «Голос Громади» на сайт ГУНП у Кіровоградській області.

Перевірили заклади громадського харчування, заклади торгівлі, розважальні заклади та перевізників.

З них виявили 35 порушень, із яких за 10 – складено адмінпротоколи за ч. 1 ст. 44-3 КУпАП, за 25 – винесено постанову у справі про адміністративні правопорушення за ч. 2 ст. 44-3 (стосовно громадян, які перебували в громадських місцях без респіратора або захисної маски).

Найбільше порушень відзначалося в Кропивницькому, Світловодську, Олександрії, а також у Гайворонському, Онуфріївському, Новоукраїнському та Бобринецькому районах.