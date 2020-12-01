Здорова Україна: Олександрійців запрошують долучитися до марафону здорових звичок

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Олександрійців запрошують долучитися до марафону здорових звичок #ЗдороваУкраїна і щодня робити маленькі кроки для свого здоров’я, повідомляє «Голос Громади» на сайт Кіровоградської ОДА.

Щоб підтримувати водний баланс, олександрійцям пропонують систематично випивати склянку простої води.

Онлайн-марафон здорових звичок триває за ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я, Міністерства охорони здоров’я України та Центру громадського здоров’я.

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Організатори щодня публікують одну нову пораду для здорового життя.

Під хештегом #ЗдороваУкраїна #ЖивуЗдорово можна ділитися своїм досвідом, залишати коментарі і рекомендації.

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