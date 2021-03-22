Опитування КМІС: на перше місце вийшла партія Порошенка

“Європейська Солідарність” порівняно з опитуванням від 22 січня наростила підтримку на 2,8%.

На перше місце у рейтингу політичних партій вийшла “Європейська Солідарність”.

Про це свідчить соціологічне опитування КМІС, яке було проведене 5-7 лютого.

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися на початку лютого (але після рішення РНБОУ), найбільше голосів отримали б партія “ЄС”, за яку віддали б свій голос 12,2% серед усіх респондентів і 18,1% серед тих, хто визначився з вибором. За партію “ОПЗЖ” готові проголосувати відповідно, 11,4% і 16,8% За партію “Слуга народу” – 10,5% і 15,5%. За партію “Батьківщина” – 8,9% та 13,2%.

Далі йдуть “Сила і честь” (відповідно, 4,3% і 6,3%) та Радикальна партія (3,5% і 5,2%). Дещо нижче прохідного бар’єру мають “Партія Шарія” (2,6% та 3,9%), “Голос” (2,5% і 3,7%) та “Українська стратегія Гройсмана” (2,1% та 3,2%).

“Європейська Солідарність” порівняно з опитуванням від 22 січня наростила підтримку на 2,8% серед тих, хто визначився. Рейтинг “ОПЗЖ” впав на 3,9% серед тих, хто визначився. “Слуга народу” додала +4,3% серед тих, хто визначився.

Всеукраїнське опитування громадської думки “Омнібус” проведене 5-7 лютого 2021 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитано 2005 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,4%.