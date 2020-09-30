Пенсійний фонд Кіровоградщини інформує про графік проведення телефонних “гарячих ліній”

В головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області працює пряма телефонна «гаряча лінія», повідомляє “Голос Громади”.

Звертатися за телефоном: (0522) 33-04-41.

Щочетверга з 13.00 до 14.00 на телефонні дзвінки відповідатимуть:

01 жовтня 2020 року – начальник управління обслуговування громадян Світлана Олегівна РИНДІНА.

08 жовтня 2020 року – заступник начальника управління – начальник відділу з питань призначення та перерахунків пенсій військовослужбовців та деяких інших категорій громадян управління застосування пенсійного законодавства Наталія Миколаївна БОДЮЛ.

15 жовтня 2020 року – начальник юридичного управління Євгенія Юріївна ВОРОНЮК.

22 жовтня 2020 року – заступник начальника управління – начальник відділу з питань організації роботи з виплати пенсій управління з питань виплати пенсій Наталя Олександрівна БУТКОВСЬКА.

29 жовтня 2020 року – заступник начальника головного управління Юрій Миколайович ШАРПІНСЬКИЙ.