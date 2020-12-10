За добу на Кіровоградщині вдвічі збільшилось число інфікованих на коронавірус

На ранок 10 грудня у Кіровоградській області на коронавірус захворіло 220 громадян, 64 одужало, 1 помер, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на повідомлення головної санітарної лікарки області Надії Оперчук.
За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 1003 ПЛР-тестування і 39 ПЛР-тестування в обласній лікарні.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
вісімдесят сім у м. Кропивницькому;
тринадцять у м. Олександрія;
шістнадцять у м. Знам‘янка;
чотири у м. Світловодськ;
три у Благовіщенському районі;
один у Гайворонському районі;
два у Голованівському районі;
один у Добровеличківському районі;
сім у Долинському районі;
три у Знам‘янському районі;
два у Компаніївському районі;
вісім у Кропивницькому районі;
шість у Маловисківському районі;
одинадцять у Новгородківському районі;
один у Новоархангельському районі;
один у Новомиргородському районі;
п‘ять у Новоукраїнському районі;
двадцять один в Олександрівському районі;
двадцять один в Олександрійському районі;
три в Онуфріївському районі;
два у Петрівському районі;
два у Світловодському районі.
Одужали від коронавірусу 32 жителів обласного центру, 2 з Маловисківського району та стільки ж з Новоукраїнського району, 5 жителів м. Олександрія, по 1 жителю зі Знам‘янського та Новомиргородського районів, а також 3 жителів Олександрійського району та 18 з Кропивницького району.
Ha Кіровогрaдщині зафіксували 1 летaльний випaдок COVID-19. Йдеться про чоловіка 66-ти років з Устинівського району.