За добу на Кіровоградщині вдвічі збільшилось число інфікованих на коронавірус

На ранок 10 грудня у Кіровоградській області на коронавірус захворіло 220 громадян, 64 одужало, 1 помер, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на повідомлення головної санітарної лікарки області Надії Оперчук.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 1003 ПЛР-тестування і 39 ПЛР-тестування в обласній лікарні.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

вісімдесят сім у м. Кропивницькому;

тринадцять у м. Олександрія;

шістнадцять у м. Знам‘янка;

чотири у м. Світловодськ;

три у Благовіщенському районі;

один у Гайворонському районі;

два у Голованівському районі;

один у Добровеличківському районі;

сім у Долинському районі;

три у Знам‘янському районі;

два у Компаніївському районі;

вісім у Кропивницькому районі;

шість у Маловисківському районі;

одинадцять у Новгородківському районі;

один у Новоархангельському районі;

один у Новомиргородському районі;

п‘ять у Новоукраїнському районі;

двадцять один в Олександрівському районі;

двадцять один в Олександрійському районі;

три в Онуфріївському районі;

два у Петрівському районі;

два у Світловодському районі.

Одужали від коронавірусу 32 жителів обласного центру, 2 з Маловисківського району та стільки ж з Новоукраїнського району, 5 жителів м. Олександрія, по 1 жителю зі Знам‘янського та Новомиргородського районів, а також 3 жителів Олександрійського району та 18 з Кропивницького району.

Ha Кіровогрaдщині зафіксували 1 летaльний випaдок COVID-19. Йдеться про чоловіка 66-ти років з Устинівського району.