Без обмежень: на Кіровоградщині вакантні управлінські, лікарські та педагогічні посади для людей з інвалідністю

З початку року послуги міськрайонних центрів зайнятості та філій Кіровоградського обласного центру зайнятості отримували 1618 безробітних осіб з інвалідністю (січень-листопад 2020 року), повідомляє “Голос Громади” на сайт обласного центру зайнятості.

Станом на 1 грудня 2020 року кількість безробітних людей з інвалідністю становила 704 особи.

Серед 102 актуальних вакансій призначених для працевлаштування людей з інвалідністю, є ряд посад, які допоможуть людям з інвалідністю розкрити свій творчий, педагогічний, креативний та управлінський потенціал.

Зокрема, в Олександрії для проведення огляду хворих та винесення експертного рішення щодо встановлення інвалідності громадянам запрошують на роботу лікаря-невропатолога та лікаря-терапевта. Заробітна плата за обома вакансіями – 5000 грн. У Кропивницькому, з аналогічною метою запрошують на роботу, лікаря-невропатолога, лікаря-терапевта та чотирьох лікарів-хірургів. Заробітна плата: від 5000 до 6105 грн.

У Кропивницькому потрібні завідувач трупи театру та артист оркестру І категорії (синтезатор). Заробітна плата за обома вакансіями – 7063 грн.

У Благовіщенському, для проведення вивчення особистості психологічного стану хворих та людей з інвалідністю методом психодіагностики, а також аналізу медичної документації і клінічних досліджень, на роботу запрошують практичного психолога. Заробітна плата – 5000 грн.

У Кропивницькому є вакантними 3 посади вчителів англійської мови. Заробітна плата за усіма вакансіями – 5000 грн.

До одного з будівельних підприємств Кропивницького, для організації будівельного виробництва і будівельних процесів, потрібен інженер-проектувальник. Заробітна плата – 6000 грн.

Також у Кропивницькому потрібні 3 менеджера (управителя) з персоналу та по одному менеджеру (управителю) в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами, менеджеру (управителю) із збуту і менеджеру (управителю). Заробітна плата : від 5000 до 5300 грн.

Якщо вас зацікавили вказані вакансії – звертайтеся до Кіровоградського та Олександрійського міськрайонних центрів зайнятості, а також Благовіщенської районної філії обласного центру зайнятості.