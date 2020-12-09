До уваги підприємців I та II групи! Відновлена виплата допомоги на дітей до 10 років

Міністерство соціальної політики повідомляє, що Урядом відновлено виплату допомоги на дітей до 10 років на період з 01.11.2020 по 31.12.2020, інформує “Голос Громади”.

Особи, які отримували виплату допомоги у травні-серпні 2020 року, таку допомогу будуть отримувати й надалі.

До уваги ФОПів, які не звертались за даною виплатою, що для призначення та виплати допомоги на дітей необхідно звернутись до управлінь соціального захисту населення, за місцем проживання до 15 грудня 2020 року, з пакетом необхідних документів у паперовій формі:

копіями свідоцтв про народження дітей віком до 10 років;

довідкою з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7);

копією документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства);

копією рішення районної, районної у м. м. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

Або заповнити електронну заяву за посиланням https://dopomoga2fop.ioc.gov.ua/ з фотокопіями відповідних документів.