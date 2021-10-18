Перелік доступних вакцин для охочих вакцинуватись в Олександрії (covid-19)

Минулого тижня у Пункті масової вакцинації міста було зроблено 1 803 щеплення, що на 534 більше, ніж попереднього тижня. Перший раз вакциновано 924 людини, вдруге – 879 жителів громади.

Вакциною Pfizer імунізувалося 1 170 осіб, CoronaVac – 489 чоловік та AstraZeneca – 144 громадян.

На сьогодні залишок вільних доз виглядає наступним чином:

Pfizer – 1 314 доз;

CoronaVac – 677 доз;

AstraZeneca – 2 520 доз.

Пункт масової вакцинації населення працює щодня без вихідних з 9.00 до 15.00 у фоє ПК «Світлопільський».

Із будь-яких питань щодо вакцинації можна звертатися за телефоном: (068) 524-27-49 (з 10:00 до 18:00 години).