Понад 10 тисяч українців вже одужали від коронавірусної хвороби COVID-19

За період коронавірусної хвороби в Україні зафіксовано 24340 захворювання, повідомляє «Голос Громади».

Із загальної кількості всіх хворих 727 випадки летальні, 10078 пацієнтів одужало. За останню добу зафіксовано 328 нових випадків захворювання, зокрема 2 випадки у Кіровоградській області.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1029 випадків;

Волинська область — 942 випадки;

Дніпропетровська область — 943 випадки;

Донецька область — 164 випадки;

Житомирська область — 776 випадків;

Закарпатська область — 1216 випадків;

Запорізька область — 450 випадків;

Івано-Франківська область — 1442 випадки;

Кіровоградська область — 516 випадків;

м. Київ — 3071 випадок;

Київська область — 1623 випадки;

Львівська область — 1734 випадки;

Луганська область — 47 випадків;

Миколаївська область — 294 випадки;

Одеська область — 896 випадків;

Полтавська область — 271 випадок;

Рівненська область — 1823 випадки;

Сумська область — 173 випадки;

Тернопільська область — 1180 випадків;

Харківська область — 1105 випадків;

Херсонська область — 178 випадків;

Хмельницька область — 458 випадків;

Чернівецька область — 3410 випадків;

Черкаська область — 411 випадків;

Чернігівська область — 188 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.