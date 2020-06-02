Понад 10 тисяч українців вже одужали від коронавірусної хвороби COVID-19

За період коронавірусної хвороби в Україні зафіксовано 24340 захворювання, повідомляє «Голос Громади».
Із загальної кількості всіх хворих 727 випадки летальні, 10078 пацієнтів одужало. За останню добу зафіксовано 328 нових випадків захворювання, зокрема 2 випадки у Кіровоградській області.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 1029 випадків;
Волинська область — 942 випадки;
Дніпропетровська область — 943 випадки;
Донецька область — 164 випадки;
Житомирська область — 776 випадків;
Закарпатська область — 1216 випадків;
Запорізька область — 450 випадків;
Івано-Франківська область — 1442 випадки;
Кіровоградська область — 516 випадків;
м. Київ — 3071 випадок;
Київська область — 1623 випадки;
Львівська область — 1734 випадки;
Луганська область — 47 випадків;
Миколаївська область — 294 випадки;
Одеська область — 896 випадків;
Полтавська область — 271 випадок;
Рівненська область — 1823 випадки;
Сумська область — 173 випадки;
Тернопільська область — 1180 випадків;
Харківська область — 1105 випадків;
Херсонська область — 178 випадків;
Хмельницька область — 458 випадків;
Чернівецька область — 3410 випадків;
Черкаська область — 411 випадків;
Чернігівська область — 188 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.