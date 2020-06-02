Як відділення Укрпошти на Кіровоградщині виходитиме з карантину?

З 1 червня всі відділення Укрпошти по всій Україні відновили свою роботу за звичним докоронавірусним графіком.

Нагадаємо, що з 18 березня деякі з відділень Укрпошти у зв’язку з обмеженнями транспортного сполучення частково скоротили графіки роботи. З 1 червня всі відділення Укрпошти по всій Україні вже працюють за звичним докарантинним графіком. У всіх відділеннях й надалі діятимуть ті ж правила обслуговування та дотримання посилених сантіарних норм, що і раніше: клієнти та працівники мають носити засоби особистого захисту, користуватись антисептиком та зберігати дистанцію.

Послуги з переадресації та зберігання поштових відправлень залишаються безкоштовними до 3 червня, надалі розраховуватимуться за стандартним тарифом. Усі рекомендовані відправлення листоноші вручатимуть особисто. Також відновлена плата за доставку грошових переказів «З картки додому» .

Варто зазначити, що Укрпошта зберігає можливість обслуговування вдома через листонош Укрпошти: отримати пенсію та соціальні виплати, сплатити комунальні платежі, замовити ліки, оформити передплату, отримати поштовий переказ «З картки додому», замовити продукти та інші товари широкого вжитку, купити товари з інтернет-магазинів. Також Укрпошта продовжує безкоштовно доставляти ліки по всій Україні. Загалом за період карантину компанія здійснила близько 20 тис. доставок лікарських засобів.

Нагадаємо, що наприкінці травня компанія підвела підсумки соціальної ініціативи #ДопоможемоЛікарям, в рамках якої українці надсилали до лікарень засоби індивідуального захисту для лікарів і пацієнтів, а Укрпошта безкоштовно доставляла їх адресатам. За два місяці було відправлено понад 160 тисяч посилок.