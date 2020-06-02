Як відділення Укрпошти на Кіровоградщині виходитиме з карантину?

З 1 червня всі відділення Укрпошти по всій Україні відновили свою роботу за звичним докоронавірусним графіком.
Нагадаємо, що з 18 березня деякі з відділень Укрпошти у зв’язку з обмеженнями транспортного сполучення частково скоротили графіки роботи. З 1 червня всі відділення Укрпошти по всій Україні вже працюють за звичним докарантинним графіком. У всіх відділеннях й надалі діятимуть ті ж правила обслуговування та дотримання посилених сантіарних норм, що і раніше: клієнти та працівники мають носити засоби особистого захисту, користуватись антисептиком та зберігати дистанцію.
Послуги з переадресації та зберігання поштових відправлень залишаються безкоштовними до 3 червня, надалі розраховуватимуться за стандартним тарифом. Усі рекомендовані відправлення листоноші вручатимуть особисто. Також відновлена плата за доставку грошових переказів «З картки додому».
Варто зазначити, що Укрпошта зберігає можливість обслуговування вдома через листонош Укрпошти: отримати пенсію та соціальні виплати, сплатити комунальні платежі, замовити ліки, оформити передплату, отримати поштовий переказ «З картки додому», замовити продукти та інші товари широкого вжитку, купити товари з інтернет-магазинів. Також Укрпошта продовжує безкоштовно доставляти ліки по всій Україні. Загалом за період карантину компанія здійснила близько 20 тис. доставок лікарських засобів.
Нагадаємо, що наприкінці травня компанія підвела підсумки соціальної ініціативи #ДопоможемоЛікарям, в рамках якої українці надсилали до лікарень засоби індивідуального захисту для лікарів і пацієнтів, а Укрпошта безкоштовно доставляла їх адресатам. За два місяці було відправлено понад 160 тисяч посилок.