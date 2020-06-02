В Олександрії відновили роботу 20 закладів дошкільної освіти

За оперативною інформацією районних і міських управлінь та відділів Держпродспоживслужби Кіровоградщини станом на 1 червня в області відкрилися і працюють 34 дитячих заклади, з них 20 у м. Олександрія, повідомляє «Голос Громади».

За даними Держпродспоживслужби Кіровоградщини роботи відновили 16 закладів дошкільної освіти та 4 дошкільних підрозділів, що входять до складу навчально-виховних комплексів. Таким чином, діти в м. Олександрія вже мають змогу частково повернутися до дитячих садків.

Під час роботи заклади будуть дотримуватися всі необхідні санітарні норми, зокрема обмеження кількості дітей, а саме: проведення температурного скринінгу працівників та вихованців, організації посту, на якому здійснюватиметься обробка рук антисептиками, порядку проведення дезінфекційних обробок контактних поверхонь.