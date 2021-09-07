Повернення до карантинних обмежень: в Україні збираються запровадити “жовтий рівень”

З наступного понеділка, 13 вересня, Україну можуть перевести в «жовтий» рівень епідситуації.

«Україна вже сьогодні перевищила індикатори, які можуть перевести країну з « зеленого» рівня епідемічної небезпеки в «жовтий». МОЗ подало клопотання до Кабміну. На поточному тижні відбудеться комісія техно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка розгляне наше звернення. І швидше за все, з наступного понеділка Україна перейде в «жовтий» рівень епідбезопасності.

Будуть встановлені додаткові обмеження, які передбачені для «жовтого» рівня і стосуються в основному масових заходів», – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.