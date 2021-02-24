Поїхала до Олександрії й не повернулася: дівчина з Нової Праги пропала безвісти

На Олександрійщині пропала мешканка селища Нова Прага, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Дозор.

За словами матері безвісти зниклої 21-річної Оксани Крикун, дівчина поїхала в Олександрію, останній раз телефонувала о 12:30 23 лютого, а після на зв’язок не виходила. Нині телефон дівчини відключений.

Працівники поліції наразі проводять заходи щодо встановлення місця знаходження громадянки.

Мама дівчини звертається до усіх, хто знає про місцезнаходження Оксани Крикун, повідомити інформацію за номером 102 або 0634078782 (мама Тетяна).