В Україні вакциновано першого лікаря від коронавірусу

Вчора, 24 лютого, було вакциновано першого українця від COVID-19, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сторінку голови Черкаської ОДА Олександра Скічка у Фейсбук.

Ним став черкаський лікар-реаніматолог Євген Горенко.

“Знайомтеся, це – Горенко Євген Васильович. Він першим в Україні отримав щеплення від ковіду. Це лікар-реаніматолог із м. Черкаси, який працює в ковідному відділенні Черкаської обласної лікарні.

Як і в цілому по Україні, у нас працюватиме каскадна модель вакцинації, яка передбачає роботу мобільних бригад у визначеному послідовному порядку.

Ми строго стежимо за температурним режимом для зберігання вакцини – від +2° до +8° С.

Хочу підкреслити, що вакцинація проти коронавірусу є добровільною і безкоштовною. Вона відбудеться в V етапів: на I етапі щеплення отримають медпрацівники та персонал, який надає допомогу ковідним хворим; на II – люди з надзвичайно високим ризиком інфікування (соцпрацівники, люди старше 80 років, решта медпрацівників); на III – люди з високим ризиком інфікування та ті, хто працює в ДСНС, СБУ, поліції, в освітніх закладах; на IV етапі – люди віком від 60 до 64 років, дорослі з супутніми захворюваннями. V етап – усі інші категорії населення.

Стосовно того, чи потрібно вакцинуватися, розкажу історію.

Мене вразила розповідь реаніматолога, який рятував життя пацієнтам, хворим на ковід. На моє запитання, чи готовий він вакцинуватися, відповідь була однозначною: «так».

Коли я запитав: «чому?», він сказав: «я щодня рятую людей у реанімації та бачу, до яких наслідків може призвести коронавірус».

Тому бережіть своє здоров’я – усім 36,6!” – йдеться у тексті повідомлення.