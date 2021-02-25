25.02.21: оперативна інформація щодо поширення COVID-19 в Олександрії

24 лютого було зроблено 34 ПЛР-тестів, виявлено 10 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 25 лютого в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 58 хворих на коронавірусну інфекцію:

– 16 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, в тому числі: на ШВЛ – 1, з Петрівської громади – 6 хворих, з Приютівської – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 42 хворих, в тому числі 3 дітей.

Усього станом на 25 лютого хворих на пневмонію – 201 особа.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 47 дітей, з них 7 хворих на пневмонію.

У районній міській лікарні лікуються 23 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – 4 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 167 олександрійців.