Кулінарний експерт Євген Клопотенко презентував нове шкільне меню

Євген Клопотенко представив нове, власно розроблене, шкільне меню Голові Держпродспоживслужби та керівникам обласних управлінь під час онлайн-наради. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Держпродспоживслужби у Кіровоградській області.

Меню розраховане на чотири тижні і відповідає новим стандартам дитячого харчування, які почали діяти цього року, та новому Санітарному регламенту.

Нове меню розроблене за участі дитячих дієтологів та технологів та включає рецепти, які скомбіновані в повноцінні прийоми їжі. Це означає, що школам відтепер не треба буде самим складати меню, оскільки вони матимуть готові технічні картки.

Під час наради також обговорили шляхи запровадження нових норм харчування в українських школах.