Служба безпеки України затримала на хабарі голову та землевпорядника однієї з ОТГ у Кіровоградській області, які обіцяли незаконно передати земельну ділянку у власність регіональній бізнес-структурі. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

У ході досудового слідства встановлено, що посадовці незаконно вимагали у керівника комерційної фірми з будівництва автомобільних шляхів $5 тисяч за надання права користування земельною ділянкою, розташованою на території підпорядкованої ОТГ.

Правоохоронці затримали зловмисників відразу після перерахування чергового траншу ‒ 30 тис. грн на рахунок однієї з підконтрольних голові ОТГ громадських організацій. Раніше співробітники СБУ задокументували одержання посадовцями 1,4 тисячі доларів США «авансу».

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії за місцями роботи та проживання зловмисників. Планується повідомлення підозр фігурантам за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводилися спільно зі слідчими ГУНП у Кіровоградській області за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури.