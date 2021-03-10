«Слуги народу», відповідальні за провал вакцинації, намагаються звалити все на опозицію – заява

З хворої голови на здорову. Якщо коротко, то саме так в «Європейській Солідарності» сприймають заяву «Слуг народу», в якій політична сила, відповідальна за тотальну поразку у боротьбі з пандемією і за те, що Україна опинилася у хвості черги за препаратами, намагається звалити свій провал на опозицію, звинувачуючи її у зриві вакцинації. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу “ЄС”.

Це ті самі «Слуги», які закатали в асфальт гроші з ковідного фонду в рамках «великого крадівництва», і які забули під час різдвяного карантину закрити Буковель тільки тому, що там хотів відпочити Зеленський, і тому, що цей курорт належить його політичному та бізнесовому партнеру Коломойському. На якого щойно Сполучені Штати наклали санкції за масштабну корупцію.

Проблема з вакцинацією одна – відсутність навіть у перспективі достатньої кількості препаратів для того, щоб прищепити таку кількість українців, за якої ланцюг захворювання буде розірвано.

Персональна провина за це лежить на Володимирі Зеленському, бо саме брак елементарної компетенції та дипломатичних здібностей і призвів до того, що ще минулого року президент-дилетант прогавив можливість приєднатися до ініціативи Євросоюзу з розробки вакцин.

Він з тріском програв жорстку конкуренцію з лідерами інших країн за забезпечення своєї країни життєво важливим препаратом. А від управлінської імпотенції вакцини ще не придумали.

Ті краплі, які вони спромоглися на сьогодні роздобути, лише імітують вакцинацію. Створюють ілюзію масового щеплення, яке за таких темпів розтягнеться на роки.

Ще минулого року «Європейська Солідарність» оприлюднила стратегію боротьби з коронавірусом, ключовими елементами якої були масове тестування і тотальна вакцинація. Не далі як минулого тижня ми вимагали провал вакцинації негайно розглянути на Раді національної безпеки та оборони. Але Зеленський боїться виносити це питання на розгляд РНБО. Напевно, соромно навіть перед найближчими колегами.

«Європейська Солідарність» закликає українців обов’язково вакцинуватися. І наполегливо вимагати від Володимира Зеленського та «Слуг народу» виправити свою річну злочинну бездіяльність у забезпеченні країни вакцинами та організувати у якнайшвидші терміни постачання такої кількості препаратів, яка є достатньою для серйозної, а не показушної боротьби з ковідом.